Посол США після удару РФ по Запоріжжю: Із партнерами нарощуємо допомогу

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Запоріжжю та заявила, що Сполучені Штати із партнерами продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Брінк заявила – російський керований авіаудар по Запоріжжю 8 січня вбив 13 мирних жителів і поранив 29. Внаслідок цього постраждали будинки, квартири і громадський транспорт.

"Ми, разом з партнерами, продовжуємо нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки, яка захищається від жорстокої російської війни", – запевнила вона.

Реклама:

Russia’s guided aerial bomb attack on Zaporizhzhia today killed 13 civilians and injured 29. Homes, apartments, and public transport were hit. We, with partners, are continuing to surge security assistance to Ukraine as it defends against Russia’s brutal war. pic.twitter.com/qYvx6gPvUa