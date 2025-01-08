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Посол США після удару РФ по Запоріжжю: Із партнерами нарощуємо допомогу

Новини — Середа, 8 січня 2025, 20:30 — Уляна Кричковська

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Запоріжжю та заявила, що Сполучені Штати із партнерами продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Брінк заявила – російський керований авіаудар по Запоріжжю 8 січня вбив 13 мирних жителів і поранив 29. Внаслідок цього постраждали будинки, квартири і громадський транспорт. 

"Ми, разом з партнерами, продовжуємо нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки, яка захищається від жорстокої російської війни", – запевнила вона.

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Вдень у середу російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі, внаслідок якого загинули 13 осіб, 18 отримали поранення.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи удар російською авіабомбою по Запоріжжю, вказав на відсутність ознак того, що РФ прагне до миру.

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