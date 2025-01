Посол США после удара РФ по Запорожью: С партнерами наращиваем помощь

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Запорожью и заявила, что Соединенные Штаты с партнерами продолжают наращивать помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Бринк заявила – российский управляемый авиаудар по Запорожью 8 января убил 13 мирных жителей и ранил 29. В результате этого пострадали дома, квартиры и общественный транспорт.

"Мы, вместе с партнерами, продолжаем наращивать помощь Украине в сфере безопасности, которая защищается от жестокой российской войны", – заверила она.

Реклама:

Russia’s guided aerial bomb attack on Zaporizhzhia today killed 13 civilians and injured 29. Homes, apartments, and public transport were hit. We, with partners, are continuing to surge security assistance to Ukraine as it defends against Russia’s brutal war. pic.twitter.com/qYvx6gPvUa