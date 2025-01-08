Глава МЗС Естонії про смертельний удар по Запоріжжю: РФ і не думає про мир

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи удар російською авіабомбою по Запоріжжю, вказав на відсутність ознак того, що РФ прагне до миру.

Про це естонський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вдень у середу російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі, внаслідок якого загинули 13 осіб, 18 отримали поранення.

"Росія не думає про мир. Росія зосереджена лише на тому, щоб спричиняти смерть та руйнування. До тих пір, поки вона не буде змушена змінити курс", – підкреслив очільник МЗС Естонії.

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У листопаді Тсахкна попереджав про небезпеку розмов про необхідність поступитися Росії заради миру, усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві.