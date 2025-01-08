ЗМІ: Премʼєрка Данії збирає лідерів партій на кризову зустріч щодо Гренландії
Лідерів партій у данському парламенті викликали на зустріч до офісу прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен у четвер, 9 січня.
Про це з посиланням на джерела повідомили одразу кілька данських ЗМІ, зокрема DR та TV2, пише "Європейська правда".
За інформацією ЗМІ, зустріч партійних лідерів Данії відбудеться в четвер о 19:30 (20:30 за Києвом) та буде присвячена "вкрай напруженій ситуації" між Данією, США та Гренландією.
Інших подробиць зустрічі не повідомляється.
Нагадаємо, Дональд Трамп перед тим висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.
Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.