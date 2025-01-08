Глава МЗС Данії каже, що розуміє увагу Трампа до Гренландії

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що розуміє останні заяви обраного президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії – данського острова, який останній хоче взяти під контроль Штатів.

Про це він сказав журналістам у середу, 8 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Расмуссен заявив, що Данія готова до співпраці з майбутньою адміністрацією Трампа, а останні його заяви про претензії на Гренландію не вважає "зовнішньополітичною кризою".

"У мене є відчуття, що президент (Трамп. – Ред.) вступає в Білий дім із загостреною увагою до зовнішньої політики. І я можу зрозуміти, чому він це робить. Ми також відчуваємо це з данського боку, і ми також відчуваємо це в колі НАТО", – сказав міністр.

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Він наголосив, що питання про статус Гренландії, зокрема й її прагнення до незалежності, потрібно вирішувати "у тісній співпраці з Гренландією".

Расмуссен водночас додав, що у зв'язку з таненням Арктики, яке відкриває нові судноплавні шляхи, "ми, на жаль, також спостерігаємо посилення суперництва між великими державами", як-то Росією та Китаєм.

"Цілком законно, що США і НАТО – а отже, і Данське королівство – усвідомлюють це", – додав він.

Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.

Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.