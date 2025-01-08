Укр Рус Eng

СМИ: Премьер Дании собирает лидеров партий на кризисную встречу по Гренландии

Новости — Среда, 8 января 2025, 20:30 — Олег Павлюк

Лидеров партий в датском парламенте вызвали на встречу в офис премьер-министра Метте Фредериксен в четверг, 9 января.

Об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько датских СМИ, в частности DR и TV2, пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, встреча партийных лидеров Дании состоится в четверг в 19:30 (20:30 по Киеву) и будет посвящена "крайне напряженной ситуации" между Данией, США и Гренландией.

Глава МИД Дании говорит, что понимает внимание Трампа к Гренландии

Реклама:

Других подробностей встречи не сообщается.

Напомним, Дональд Трамп перед тем выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Накануне он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Трамп
Реклама: