Санду з прем’єром вирушили у села, що межують з Придністров’ям і лишились без газу

Президентка Молдови Мая Санду, прем’єр Дорін Речан та профільний міністр вирушили у так звану "зону безпеки" біля невизнаного Придністров’я, де низка сіл на підконтрольній уряду території також залишилися без газу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У четвер 9 січня Санду, Речан і віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян вирушили у "зону безпеки" – територію по межі з невизнаним Придністров’ям, та відвідають там декілька населених пунктів, які разом з Придністров’ям постраждали внаслідок припинення постачання російського газу.

Посадовці планують зустрітися з представниками місцевої влади і мешканцями.

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"Адміністрація президента та уряд, як і раніше, твердо налаштовані шукати найкращі рішення, щоб забезпечити для усіх громадян Молдови доступ до основних послуг та необхідну підтримку у цей складний період", – зазначили в адміністрації Санду.

За кілька днів до цього Moldovagaz зобов’язали за прискореною процедурою підключити до своїх мереж понад 10 сіл на межі з Придністров’ям, які до того отримували газ з лівого берега і разом з мешканцями невизнаного регіону опинилися без постачання після 1 січня.

Таке ж рішення ухвалили щодо підключення до електромережі правобережжя кількох сіл, які приєднані до мереж на лівому березі і зараз мають віялові відключення.

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду під час телефонної розмови в середу, 8 січня, домовились узгодити спільні рішення для вирішення дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.