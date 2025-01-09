Санду с премьером отправились в села, граничащие с Приднестровьем и оставшиеся без газа

Президент Молдовы Майя Санду, премьер Дорин Речан и профильный министр отправились в так называемую "зону безопасности" возле непризнанного Приднестровья, где ряд сел на подконтрольной правительству территории также остались без газа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В четверг 9 января Санду, Речан и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян отправились в "зону безопасности" – территорию по границе с непризнанным Приднестровьем, и посетят там несколько населенных пунктов, которые вместе с Приднестровьем пострадали в результате прекращения поставок российского газа.

Чиновники планируют встретиться с представителями местной власти и жителями.

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"Администрация президента и правительство по-прежнему твердо настроены искать лучшие решения, чтобы обеспечить для всех граждан Молдовы доступ к основным услугам и необходимую поддержку в этот сложный период", – отметили в администрации Санду.

За несколько дней до этого Moldovagaz обязали по ускоренной процедуре подключить к своим сетям более 10 сел на границе с Приднестровьем, которые до того получали газ с левого берега и вместе с жителями непризнанного региона оказались без поставок после 1 января. Такое же решение приняли по подключению к электросети правобережья нескольких сел, которые присоединены к сетям на левом берегу и сейчас имеют веерные отключения.

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во время телефонного разговора в среду, 8 января, договорились согласовать совместные решения для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.