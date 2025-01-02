На Канарські острови у 2024 році прибуло рекордне число нелегальних мігрантів

Протягом 2024 року на Канарські острови, що належать Іспанії, прибули 46 843 мігранти – цей показник зростає другий рік поспіль і став найбільшим за час спостережень.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Майже 47 тисяч нелегальних мігрантів потрапили на Канарські острови, що біля північно-західної Африки, протягом 2024 року через атлантичний маршрут.

Це більше, ніж 39 910 мігрантів, які досягли островів морем у 2023 році, коли було побито попередній рекорд 2006-го.

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Прибуття нелегальних мігрантів викликало обурення місцевої влади островів, які звинувачували іспанську владу в тому, що вона залишила їх напризволяще.

Що стосується Іспанії загалом, то у 2024 році там прийняли 63 970 нелегальних мігрантів. Цей показник не побив історичного рекорду в 64 298 прибулих, встановленого у 2018-му, але перевищив 56 852 мігрантів, які нелегально потрапили до Іспанії в 2023-му.

Іспанія стала однією з країн Європейського Союзу, де міграційний тиск в останні роки посилився через посилення контролю над нелегальною міграцією в Середземномор'ї.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.