Британия готовит новый режим санкций, направленный против контрабанды людей

Великобритания создаст новый режим санкций, направленный против лидеров сетей, которые ежегодно незаконно ввозят в страну десятки тысяч людей, а также против китайских производителей лодок и моторов, которые они используют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Под огромным политическим давлением, направленным на сокращение количества мигрантов, прибывающих на небольших лодках из Франции, британское правительство заявило, что соответствующее законодательство об этом дополнит другие реформы.

"Мы будем нацелены на тех, кто зарабатывает на том, что ставит под угрозу жизни людей, и подорвем финансы банд", – заявила министр внутренних дел Иветт Купер.

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Эта политика стала центральной темой выступления министра иностранных дел Дэвида Лэмми в четверг, который пытался продемонстрировать координацию между министерствами иностранных дел и внутренних дел.

Лэмми заявил, что Британия будет преследовать производителей лодок, которыми пользуются контрабандисты мигрантов. Чаще всего эти лодки происходят из Китая.

Правительство заявило, что санкции будут введены до конца года и позволят властям запретить въезд в Британию лицам, связанным с контрабандой людей, наказать тех, кто пытается вести с ними бизнес, и заморозить активы.

Премьер-лейборист Кир Стармер, избранный в июле, сразу же отказался от плана предыдущего правительства консерваторов депортировать нелегальных мигрантов в Руанду как сдерживающего фактора, вместо этого сосредоточившись на борьбе с бандами, которые организуют переправу мигрантов.

Мигранты из Северной Африки, Ближнего Востока, Европы и других стран платят торговцам людьми тысячи фунтов стерлингов за места на небольших надувных лодках, которые затем пытаются пересечь один из самых оживленных судоходных каналов мира, чтобы добраться до английского побережья.

По данным правительства, в 2024 году более 36 800 человек совершили эту попытку, что на 25% больше, чем в предыдущем году, а десятки людей погибли во время этой попытки.

Кроме того, в течение 2024 года на Канарские острова, принадлежащие Испании, прибыли 46 843 мигранта – этот показатель растет второй год подряд и стал самым большим за время наблюдений.