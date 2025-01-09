Норвегия выделила около $61 млн на инициативу по закупке дронов для Украины

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что страна сделала вклад в инициативу по закупке беспилотников для Украины.

Об этом он сказал во время заседания на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как проинформировал Грам, Норвегия недавно выделила 700 млн норвежских крон (около $61,3 млн) на многонациональную инициативу по закупке беспилотников для Украины.

Грам также провел двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

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Во время встречи норвежский министр обороны объявил, что страна делает свой вклад в новую поставку беспилотников в сотрудничестве с Великобританией и Международным фондом для Украины.

"Украина по-прежнему остро нуждается в дополнительной военной технике для защиты от агрессивной войны России. Беспилотники являются важнейшей частью этих усилий, как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой", – подчеркнул Грам.

Как известно, обсуждения на встрече на "Рамштайн" были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, что привело к заключению дорожных карт для дальнейшей помощи до 2027 года.

Во время встречи стало известно, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.