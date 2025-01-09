Украина и Италия обсудили поставки ракет для ПВО и совместное производство оборонных систем

Глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны, передает "Европейская правда".

Во время встречи Умеров и Крозетто обсудили вопросы ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине, а также – перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

"Это позволит создать долгосрочные решения для обеспечения потребностей обеих стран", – подчеркнул Умеров.

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Отдельно глава украинского оборонного ведомства отметил важность передачи итальянских БТР и БМП.

"Италия играет ключевую роль в коалиции бронетанковой техники, и мы благодарны за это", – заверил он.

Умеров добавил, что Украина открыта к новым форматам сотрудничества с ведущими итальянскими оборонными компаниями, поэтому они договорились продолжить диалог в этом направлении в ближайшее время с конкретными предложениями.

В середине декабря итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.

А 31 декабря Италия объявила о выделении 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.