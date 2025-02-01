В Латвії анонсували передачу Україні нової партії дронів

У понеділок, 3 лютого, у посольстві України в Латвії в Ризі відбудеться захід, на якому посадовці оголосять про відправлення ЗСУ партії зі 100 дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У заході візьмуть участь міністерка закордонних справ Байба Браже, посол України в Латвії Анатолій Куцевол, а також керівниця благодійного фонду "Ziedot.lv" Рута Діманта.

Передбачається, що також відбудеться показова демонстрація, під час якої в повітря на невелику висоту буде піднято один із дронів.

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Благодійний проєкт із закупівлі дронів для збройних сил України – громадська ініціатива, під час якої триває збір фінансових коштів на платформі "Ziedot.lv".

Автори ініціативи на порталі "Ziedot.lv" підкреслюють, що українські військові гостро потребують різного роду безпілотників – FPV-дронів, розвідувальних і атакувальних безпілотників.

Нещодавно повідомляли, що фінська компанія представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

На початку січня писали, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.