Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у розмові з українським візаві Андрієм Сибігою висловив йому занепокоєння через атаку України на лівійський порт Бенгазі, де перебували російські кораблі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Італії.

У відомстві заявили, що Таяні у розмові з Сибігою висловив занепокоєння з приводу нещодавніх військових операцій у східній Лівії, відповідальність за які взяв на себе український уряд.

Італійський міністр пояснив своєму колезі, наскільки важливо для Італії запобігти поширенню конфлікту з Росією у Середземномор’ї.

У Римі наголосили на необхідності поважати суверенітет Лівії та продовжувати працювати над стабільністю, єдністю та суверенітетом країни, підтверджуючи повну підтримку дій ООН. Таяні підтвердив Сибізі, що Італія й надалі підтримуватиме оборону України на шляху до справедливого та тривалого миру.

Застереження Італії стосуються атаки українських дронів біля лівійського порту Бенгазі, де було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Це не єдиний прояв напруженості у відносинах Італії та України останнім часом. 18 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні доручив італійському послу в Києві Карло Формозі звернутися до української влади з проханням надати роз’яснення щодо внесення євродепутатів від партії "Рух п’яти зірок" до "чорного списку" на сайті "Миротворця".

Згодом посольство України в Римі відреагувало на застереження МЗС Італії щодо внесення італійських політиків до "чорного списку" на сайті "Миротворця", запевнивши, що ця платформа не представляє позицію українського уряду.

За даними італійських ЗМІ, до списку також потрапляв віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні. Сам лідер ультраправої "Ліги" обурився цим, зажадавши вибачень від президента України Володимира Зеленського та пригрозивши заблокувати допомогу Києву. Згодом Сальвіні прибрали зі списку, проте він далі наполягає на видаленні бази "Миротворець".