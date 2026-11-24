У Німеччині оприлюднили дані Федерального управління кримінальної поліції, які показують зростання рівня насильства щодо жінок: у 2025 році кількість жертв домашнього насильства була вищою, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) не реєструє феміцид як окремий злочин, але повідомляє, що у 2025 році внаслідок домашнього насильства загинули 209 жінок, 130 з яких були вбиті нинішнім або колишнім партнером.

Загалом внаслідок домашнього насильства загинули 292 особи.

У 2026 році в Німеччині було вбито щонайменше 125 жінок. Їх вбили чоловіки, з якими вони перебували або раніше перебували у стосунках.

Повідомляється, що було створено нову робочу групу на рівні федерації та земель, яка розробляє визначення феміциду та має намір у майбутньому збирати конкретну інформацію з цього приводу.

"Майже щодня в Німеччині чоловік вбиває свою партнерку або колишню партнерку, або намагається це зробити", – заявила міністерка юстиції Стефані Хубіг.

Однак не кожен із цих випадків був чітко кваліфікований як вбивство, і досі немає офіційної публічної статистики щодо феміцидів. Хубіг хоче це змінити: положення Кримінального кодексу про вбивство має бути розширене, щоб охопити феміциди.

Вбивство вважається феміцидом, коли чоловік вбиває жінку через те, що вона розлучається з ним або хоче самостійно приймати рішення щодо свого життя. Наразі чіткого юридичного визначення ще немає.

Згідно з проєктом закону міністерки юстиції, у майбутньому "гендерні або інші нелюдські мотиви" мають бути чітко зазначені як обтяжувальні обставини вбивства.

Як повідомлялося, Німеччина планує криміналізувати володіння, виробництво та розповсюдження відеоматеріалів, що зображують зґвалтування.

Також у Німеччині оприлюднили статистичні дані, згідно з якими, рівень самогубств продовжує зростати.