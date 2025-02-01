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Польща піднімала у небо літаки і привела у готовність ППО через ракетну атаку РФ на Україну

Новини — Субота, 1 лютого 2025, 11:04 — Ірина Кутєлєва

У зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по Україні Польща вранці у суботу, 1 лютого, підняла в повітря винищувачі, а також привела у бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Оперативного командуванні Збройних сил Польщі, повідомляє "Європейська правда".

У командуванні запевнили, що "всі наявні сили і засоби" були розгорнуті, а ситуація постійно контролюється.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі" – йдеться в заяві.

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Відповідно до процедур, задіяні всі наявні сили і засоби, підняті пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності, додали польські військові.

Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога, яку почали скасовувати у Києві та низці областей після 9.00.

Під ударом російських військ опинились, зокрема, Харків, Полтава, Суми та Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ударів РФ загинули шестеро осіб.

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Війна з РФ Польща
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