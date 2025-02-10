У Фінляндії починається суд за найбільшою серією злочинів, пов’язаних з полюванням

У Фінляндії починається судовий процес за найбільшою з відомих серією мисливських злочинів, у справі – 31 звинувачений.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Полювання з порушенням законодавства відбувалося у місцевості неподалік міста Куопіо з 2019 по 2023 роки, затримання почалися з весни 2023 року. Звинувачені є мешканцями цього ж району, переважно містечка Лапінлахті, віком від 24 до 75 років. У них тимчасово вилучили близько 250 одиниць зброї.

Мисливців звинувачують у тому, що вони без жодних дозволів на це застрелили трьох вовків, шість рисей і росомаху, також серед їхньої здобичі опинялись захищені птахи, у тому числі лебеді – в одному з епізодів застрелили одразу сімох. У 2021 році частина з компанії влаштували полювання на ведмедя, але без успіху.

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Чоловіків звинувачують за статтями про приховування нелегально впольованих звірів, порушення правил полювання та окремі порушення щодо вогнепальної зброї. Один з компанії, 60-річний чоловік, має звинувачення у більш як десяти різних порушеннях законодавства.

Слідство встановило, що у групі були чітко розподілені ролі. Лише деякі з чоловіків особисто стріляли у хижаків, ще частина відповідали за подальше поводження зі здобиччю.

Одному зі звинувачених довелося піти з посади муніципального радника, коли про справу стало відомо.

На своє виправдання деякі звинувачені говорили про те, що розчаровані політикою держави у питаннях полювання і що дозволів мало би бути більше.

Досі у Фінляндії не було прецедентів засудження до ув’язнення за мисливські злочини, проте за підсумками суду у цій справі окремі люди з групи можуть отримати такі вироки.

За законодавством, максимальна санкція за низку серйозних мисливських злочинів сягає 7 років.

Що стосується штрафів, максимальне стягнення за нелегальне вбивство росомахи складає 16 тисяч євро, вовка – 9 тисяч євро, рисі і лебедя-шипуна – 2000 євро. Можливі також санкції у вигляді позбавлення права на полювання на термін від 3 до 10 років та конфіскації зброї.

В Італії нещодавно спалахнув скандал через Дональда Трампа-молодшого, який полював на качок у Венеційській лагуні.

Нещодавно у Європі почалось обговорення щодо зниження охоронного статусу вовків – у відповідь на заклик фермерів, які скаржаться на дедалі частіші напади хижаків на свою худобу.