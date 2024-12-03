У Європі планують послабити обмеження на відстріл вовків

Країни Європи підтримали пропозицію знизити охоронний статус вовків на континенті, реагуючи на вимоги фермерів, які звинувачують хижаків у полюванні на їхню худобу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На зустрічі у Страсбурзі у вівторок, 3 грудня, члени Бернської конвенції Ради Європи про охорону дикої флори і фауни схвалили пропозицію про зміну статусу вовків із "суворо захищений" на "захищений" вид.

Серед країн, які підтримали пропозицію, були Андорра, Вірменія, Грузія, Ісландія, Норвегія, Північна Македонія, Молдова, Ліхтенштейн, Сербія, Україна, Швейцарія та Швейцарія, а також усі 27 членів ЄС.

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Проти виступили Велика Британія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Монако та Албанія, тоді як Туніс і Туреччина утрималися під час голосування.

Зміни набудуть чинності через три місяці, якщо проти них не заперечить щонайменше третина Сторін Бернської конвенції Ради Європи, тобто 17 держав.

Це дозволить Європейському Союзу змінити директиву, яка регулює дозвіл національним органам влади на відстріл вовків, які, як вважається, становлять загрозу для худоби фермерських господарств.

Європейська комісія ще минулого року оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливило б полювання на цих тварин.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, і чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.