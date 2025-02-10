В Финляндии начинается суд по крупнейшей серии преступлений, связанных с охотой

В Финляндии начинается судебный процесс по крупнейшей из известных серией охотничьих преступлений, в деле – 31 обвиняемый.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Охота с нарушением законодательства происходила в местности недалеко от города Куопио с 2019 по 2023 годы, задержания начались с весны 2023 года. Обвиняемые являются жителями этого же района, преимущественно городка Лапинлахти, в возрасте от 24 до 75 лет. У них временно изъяли около 250 единиц оружия.

Охотников обвиняют в том, что они без всяких разрешений на это застрелили трех волков, шесть рысей и росомаху, также среди их добычи оказывались защищенные птицы, в том числе лебеди – в одном из эпизодов застрелили сразу семерых. В 2021 году часть из компании устроили охоту на медведя, но без успеха.

Реклама:

Мужчин обвиняют по статьям о сокрытии нелегально добытых зверей, нарушение правил охоты и отдельные нарушения в отношении огнестрельного оружия. Один из компании, 60-летний мужчина, имеет обвинения в более чем десяти различных нарушениях законодательства.

Следствие установило, что в группе были четко распределены роли. Лишь некоторые из мужчин лично стреляли в хищников, еще часть отвечали за дальнейшее обращение с добычей.

Одному из обвиняемых пришлось уйти с должности муниципального советника, когда о деле стало известно.

В свое оправдание некоторые обвиняемые говорили о том, что разочарованы политикой государства в вопросах охоты и что разрешений должно было быть больше.

До сих пор в Финляндии не было прецедентов приговора к заключению за охотничьи преступления, однако по итогам суда по этому делу отдельные люди из группы могут получить такие приговоры.

По законодательству, максимальная санкция за ряд серьезных охотничьих преступлений достигает 7 лет.

Что касается штрафов, максимальное взыскание за нелегальное убийство росомахи составляет 16 тысяч евро, волка – 9 тысяч евро, рыси и лебедя-шипуна – 2000 евро. Возможны также санкции в виде лишения права на охоту на срок от 3 до 10 лет и конфискации оружия.

В Италии недавно вспыхнул скандал из-за Дональда Трампа-младшего, который охотился на уток в Венецианской лагуне.

Недавно в Европе началось обсуждение по снижению охранного статуса волков – в ответ на призыв фермеров, которые жалуются на участившиеся нападения хищников на свой скот.