Глава МЗС Литви: партнери США мають рухатися "зі швидкістю Трампа"

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що нова адміністрація президента США Дональда Трампа в першу чергу прагне вирішити внутрішні питання, порушені під час виборчої кампанії, і що партнерам потрібно рухатися "зі швидкістю Трампа".

Про це він написав у себе в Facebook у понеділок, 10 лютого, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що великою помилкою є "сприймати Трампа несерйозно, але буквально". Він підкреслив, що партнерам США доведеться "рухатися зі швидкістю Трампа".

За словами литовського міністра закордонних справ, це відрізняється від першого президентського терміну Трампа тим, що буде недостатньо просто спостерігати.

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"Я почув заклик до пропозицій і рішень – США потрібні однодумці", – сказав він.

За словами Будріса, Литва має потенціал для "створення хороших угод" зі США.

"Ми вже пропонуємо, що було б хорошою угодою для миру в Україні, щоб він був справедливим і стійким. Ми повинні подумати, як ми можемо сприяти безпеці в Арктиці або взаємовигідній торгівлі енергоносіями, мобілізувати однодумців в Європі і якомога раніше розпочати діалог зі США. Це, безумовно, допоможе нам краще захищати наші інтереси – більше безпеки і процвітання для Литви", –

Очільник литовського МЗС наголосив, що нова адміністрація Трампа намагається вирішити проблеми, визначені під час виборчої кампанії, включно з міграцією, технологічною конкуренцією, енергетичною залежністю, великим навантаженням на США з точки зору міжнародної безпеки та неефективним державним сектором.

"Інші питання будуть другорядними на порядку денному. Це не означає, що наші інтереси національної безпеки відрізняються, навпаки, вони перетинаються в багатьох сферах – від стабільності і безпеки в Європі, зупинки російської імперіалістичної агресії, зменшення здатності Китаю домінувати, до фізичного знищення терористичних організацій", – додав він.

Так він оцінив те, що назвав двома інтенсивними днями зустрічей у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США, Конгресу та "правих аналітичних центрів".

У день інавгурації американського президента Будріс заявив, що очікує від нової американської адміністрації послідовності у зовнішній та безпековій політиці.

Нещодавно прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас прокоментував заяви Трампа щодо палестинців та заявив, що Трамп часто буває непослідовним.