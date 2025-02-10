Глава МИД Литвы: партнеры США должны двигаться "со скоростью Трампа"

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что новая администрация президента США Дональда Трампа в первую очередь стремится решить внутренние вопросы, поднятые во время избирательной кампании, и что партнерам нужно двигаться "со скоростью Трампа".

Об этом он написал у себя в Facebook в понедельник, 10 февраля, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что большой ошибкой является "воспринимать Трампа несерьезно, но буквально". Он подчеркнул, что американским партнерам придется "двигаться со скоростью Трампа".

По словам литовского министра иностранных дел, это отличается от первого президентского срока Трампа тем, что будет недостаточно просто наблюдать.

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"Я услышал призыв к предложениям и решениям – США нужны единомышленники", – сказал он.

По словам Будриса, Литва имеет потенциал для "создания хороших соглашений" с США.

"Мы уже предлагаем, что было бы хорошим соглашением для мира в Украине, чтобы он был справедливым и устойчивым. Мы должны подумать, как мы можем способствовать безопасности в Арктике или взаимовыгодной торговле энергоносителями, мобилизовать единомышленников в Европе и как можно раньше начать диалог с США. Это, безусловно, поможет нам лучше защищать наши интересы – больше безопасности и процветания для Литвы", -

Глава литовского МИД подчеркнул, что новая администрация Трампа пытается решить проблемы, определенные во время избирательной кампании, включая миграцию, технологическую конкуренцию, энергетическую зависимость, большую нагрузку на США с точки зрения международной безопасности и неэффективный государственный сектор.

"Другие вопросы будут второстепенными на повестке дня. Это не означает, что наши интересы национальной безопасности отличаются, наоборот, они пересекаются во многих сферах – от стабильности и безопасности в Европе, остановки российской империалистической агрессии, уменьшения способности Китая доминировать, до физического уничтожения террористических организаций", – добавил он.

Так он оценил то, что назвал двумя интенсивными днями встреч в Вашингтоне с представителями администрации президента США, Конгресса и "правых аналитических центров".

В день инаугурации американского президента Будрис заявил, что ожидает от новой американской администрации последовательности во внешней политике и политике безопасности.

Недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас прокомментировал заявления Трампа в отношении палестинцев и заявил, что Трамп часто бывает непоследовательным.