У Боснії протестували через бездіяльність влади після смертельних повеней

Сотні студентів у понеділок, 10 лютого, влаштували протест у столиці Боснії і Герцеговини Сараєві, звинувачуючи владу в небажанні взяти відповідальність за загибель людей під час повеней у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Учасники протесту в Сараєві звинувачували центральну владу в тому, що вона не взяла на себе відповідальність за загибель 27 людей під час руйнівних повеней і не надала оперативної допомоги тим, хто вижив.

"Де пожертви? Де відновлення? Де прозорість? Де відповідальність?" – таке було написано на величезному плакаті, який протестувальники несли перед будівлею парламенту.

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Фото: Reuters

"Студенти прийшли, щоб вимагати відповідальності всіх тих, хто прямо чи опосередковано сприяв загибелі 19 людей після того, як стався обвал у нелегальному кар'єрі над Донєю-Ябланицею", – сказав Імран Пасалич, президент студентського парламенту Сараєвського університету.

Деякі протестувальники заявили, що протестують на знак солідарності зі студентами в сусідній Сербії, які проводять антиурядові акції через катастрофу на залізничній станції, що забрала життя 15 людей.

На початку жовтня 2024 року сильні дощі спричинили повені та зсуви, які прокотилися частинами центральної та південної Боснії і Герцеговини, зруйнувавши будинки, дороги та мости.

В одному лише селі Доня-Ябланиця загинули 19 людей після того, як обвалився нелегальний кар'єр, затиснувши людей під важким камінням.

Стихійне лихо оголило труднощі у фрагментованій балканській країні. Боснійська влада не поспішає розпочинати відновлювальні роботи або розподіляти допомогу, надану ЄС та іншими державами.