У Боснії взялися за власників кар'єру, що міг погіршити руйнівні наслідки повені

У Боснії і Герцеговині відкрили кримінальне провадження за фактом руйнації видобувного кар’єру над гірським селом, що, як вважають, посилило катастрофічні наслідки повені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1.

Прем’єр-міністр БіГ Нермін Нікшич заявив, що наслідки повені у селі Доня-Ябланиця могли б бути менш трагічними та руйнівними, якби не обвал кар’єру, розташованого на гірському схилі над селом.

Нікшич заявив, що компанія-користувач кар’єру не мала усіх необхідних дозволів для ведення такої діяльності у цьому місці.

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Регіональна прокуратура почала розслідування у зв’язку з цим випадком та буде з’ясовувати усі обставини.

Нагадаємо, Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як після сильних злив затопило цілі райони країни. Стихія призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

Від 5 жовтня ЄС розгорнув пошуково-рятувальні команди та направив вантажі для підтримки рятувальних служб.