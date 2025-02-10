В Боснии протестовали из-за бездействия властей после смертельных наводнений

Сотни студентов в понедельник, 10 февраля, устроили протест в столице Боснии и Герцеговины Сараево, обвиняя власти в нежелании взять ответственность за гибель людей во время наводнений в октябре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Участники протеста в Сараеве обвиняли центральную власть в том, что она не взяла на себя ответственность за гибель 27 человек во время разрушительных наводнений и не предоставила оперативной помощи выжившим.

"Где пожертвования? Где восстановление? Где прозрачность? Где ответственность?" – так было написано на огромном плакате, который протестующие несли перед зданием парламента.

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Фото: Reuters

"Студенты пришли, чтобы требовать ответственности всех тех, кто прямо или косвенно способствовал гибели 19 человек после того, как произошел обвал в нелегальном карьере над Доней-Ябланицей", – сказал Имран Пасалич, президент студенческого парламента Сараевского университета.

Некоторые протестующие заявили, что протестуют в знак солидарности со студентами в соседней Сербии, которые проводят антиправительственные акции из-за катастрофы на железнодорожной станции, унесшей жизни 15 человек.

В начале октября 2024 года сильные дожди вызвали наводнения и оползни, которые прокатились по частям центральной и южной Боснии и Герцеговины, разрушив дома, дороги и мосты.

В одном только селе Доня-Ябланица погибли 19 человек после того, как обвалился нелегальный карьер, зажав людей под тяжелыми камнями.

Стихийное бедствие проявило трудности во фрагментированной балканской стране. Боснийские власти не спешат начинать восстановительные работы или распределять помощь, предоставленную ЕС и другими государствами.