Reuters: замороження фінансування США перешкоджає розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні

Замороження адміністрацією Дональда Трампа іноземного фінансування вплинуло на міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням на вісім джерел та український документ.

Україна відкрила понад 140 тисяч справ про воєнні злочини РФ з моменту російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з українським документом про американське фінансування та скорочення, з яким ознайомилося агентство, на кону стоять шість проєктів Генеральної прокуратури України (ГПУ), що фінансуються США, на загальну суму 89 мільйонів доларів.

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Фінансування щонайменше п'яти з цих проєктів вже заморожено, за словами п'яти безпосередньо залучених джерел. Люди на цих проєктах працювали над різними питаннями – від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи української системи прокуратури.

Два з перелічених проєктів фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), три – Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності і один – безпосередньо Державним департаментом США..

З цієї суми 47 мільйонів доларів було виділено безпосередньо на притягнення до відповідальності за воєнні злочини, зазначено в документі.

Про вплив на програми з розслідування воєнних злочинів, описаний джерелами і документом, раніше не повідомлялося, відзначає агентство. Майже всі джерела говорили на умовах анонімності.

Серед наслідків заморожування фінансування – припинення роботи майже 40 експертів, наданих Міжнародною ініціативою з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету.

Раніше в уряді підтвердили, що через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

Співробітники USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.