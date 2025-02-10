Венеція стягуватиме плату за одноденний вхід у місто і у 2025 році

Влада Венеції підтвердила, що продовжить схему одноразового збору з туристів, покликаного зменшити навантаження на місто, і у 2025 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Італійське місто цього року визначить 54 дні, в які відвідувачі повинні будуть платити за квиток для входу в історичний центр заздалегідь. У 2024 році таких днів було 29.

Туристи, які відвідують Венецію з ночівлею і, відповідно, вже сплачують туристичний податок, звільняються від одноразового збору – як і мешканці міста.

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Якщо квиток купується за чотири дні до прибуття у Венецію, його вартість становить 5 євро. Вона зростає до 10 євро для тих, хто бронює його за три дні до візиту або пізніше.

Представниця міської ради Венеції Сімоне Вентуріні заявила, що нова стратегія має на меті "визначити нову систему управління туристичними потоками і перешкоджати щоденному туризму у Венеції в певні періоди".

У владі Венеції також послались на нещодавно проведене дослідження, згідно з яким кількість одноденних візитів у Венецію у 2024 році незначним чином скоротилась.

Венеція запровадила експеримент зі збором з одноденних туристів у квітні 2024 року.

Венеція є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі, але багато жителів кажуть, що вона нездатна впоратись із великою кількість відвідувачів.

Минулого року у Венеції також набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.