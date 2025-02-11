Трамп каже, що розмовляв із китайським лідером після своєї інавгурації
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв з китайським лідером Сі Цзіньпіном після вступу на посаду 20 січня, але не повідомив подробиць про теми їхньої розмови.
Про це він заявив у інтерв’ю, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на питання, чи говорив він з китайським лідером після інавгурації президента США, Трамп відповів: "Так. Я говорив з ним, і з його людьми теж".
"У нас дуже хороші особисті стосунки", – сказав американський лідер. додав Трамп.
Президент не надав подробиць про те, коли саме відбулася ця розмова і що саме обговорювалося.
Як відомо, минулого тижня Трамп заявив, що не поспішає говорити з Сі, щоб спробувати розрядити нову торгову війну між двома найбільшими економіками світу.
4 лютого Трамп в останню хвилину призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами. Але для Китаю такої відстрочки не було.
У відповідь на це Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.
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