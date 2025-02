Трамп після розмови з Трюдо на 30 днів відклав запровадження мит проти Канади

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею.

Як пише "Європейська правда", про це Трюдо повідомив у своєму X (Twitter) за підсумками дзвінка.

Джастін Трюдо повідомив, що розповів Трампу, як Канада впроваджує свій план із посилення захисту кордонів, що передбачає заходи на 1,3 млрд доларів – посилення фізичного і технічного нагляду, залучення близько 10 тисяч персоналу, збільшення взаємодії з американською стороною.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan – reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

