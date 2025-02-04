Трамп після розмови з Трюдо на 30 днів відклав запровадження мит проти Канади

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею.

Як пише "Європейська правда", про це Трюдо повідомив у своєму X (Twitter) за підсумками дзвінка.

Джастін Трюдо повідомив, що розповів Трампу, як Канада впроваджує свій план із посилення захисту кордонів, що передбачає заходи на 1,3 млрд доларів – посилення фізичного і технічного нагляду, залучення близько 10 тисяч персоналу, збільшення взаємодії з американською стороною.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan – reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly… Реклама: February 3, 2025

Цей план Оттава анонсувала ще в середині грудня, але вочевидь тоді цього виявилось недостатньо, щоб вплинути на думку Трампа.

Крім того, Трюдо повідомив про нову обіцянку Канади призначити спецвідповідального за протидію наркоторгівлі, оголосити картелі терористичними угрупованнями та створити спільну із США спецкоманду для протидії організованій злочинності, наркоторгівлі та відмиванні коштів.

"Запропоновані тарифи будуть призупинені щонайменш на 30 днів, доки ми співпрацюємо", – зазначив він.

Перед цим президент США Дональд Трамп після розмови з президенткою Мексики заявив про відтермінування тарифів на мексиканський імпорт на місяць.

Нагадаємо, Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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