Трамп говорит, что разговаривал с китайским лидером после своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с китайским лидером Си Цзиньпином после вступления в должность 20 января, но не сообщил подробностей о темах их разговора.

Об этом он заявил в интервью, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, говорил ли он с китайским лидером после инаугурации президента США, Трамп ответил: "Да. Я говорил с ним, и с его людьми тоже".

"У нас очень хорошие личные отношения", – сказал американский лидер. добавил Трамп.

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Президент не предоставил подробностей о том, когда именно состоялся этот разговор и что именно обсуждалось.

Как известно, на прошлой неделе Трамп заявил, что не спешит говорить с Си, чтобы попытаться разрядить новую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

4 февраля Трамп в последнюю минуту приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами. Но для Китая такой отсрочки не было.

В ответ на это Министерство торговли Китая объявило, что введет ответные тарифы против США на ряд товаров, возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

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