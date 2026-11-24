Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

Заяву очільника уряду Угорщини наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Мадяр відзначив "нову історію" у побудові відносин між Україною та Угорщиною.

"І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини", – заявив Мадяр.

Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за можливість разом вшанувати пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи країну від російської агресії.

Угорський прем’єр нагадав, що вперше відвідав це кладовище у 2024 році, коли ще був опозиційним політиком. Тоді він прибув до України після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло", – додав він.

Повідомляли, що 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

Він раніше інформував, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.

Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.