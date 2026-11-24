Міністр оборони України Євгеній Хмара провів в Осло зустріч з міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком, за підсумками якої оголосив про домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба українського Міноборони, інформує "Європейська правда".

В ході зустрічі міністри предметно обговорили підтримку України у зимовий період та протягом 2027 року.

Зокрема, як зазначено, наступного року двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше $7 млрд. У першу чергу вона стосуватиметься пріоритетних напрямів: посилення протиповітряної оборони та безпілотних систем.

"Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості", – сказав Хмара.

Окремо міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які має Україна.

Також йшлося про шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Крім того, Хмара окреслив основні напрями розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Серед них – обмін бойовим досвідом та розвиток спільних підприємств, де країни вже мають практичні напрацювання.

Раніше стало відомо, що українська та норвезька оборонні промисловості розробили новий тип систем протиповітряної оборони – DESNA, який вже допомагає захищати Україну від дронів.

Крім того, в рамках візиту Євгенія Хмари до Осло міністри двох країни підписали меморандум про наміри щодо випробовування української бойової цифрової екосистеми DELTA.