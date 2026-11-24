Лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон заявив, що його викликають до Генеральної прокуратури як підозрюваного; це сталося після оприлюдненням ним "звіту" про президентські вибори в країні 2024 року, визнані недійсними.

Про це політик заявив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Сіміону наказали з’явитися до Генпрокуратури у четвер у ролі підозрюваного. Він не уточнив, якої справи стосуватиметься виклик.

"Недемократична реакція режиму Нікушора Дана/PSD (Соціал-демократична партія. – Ред.): мене викликають у четвер об 11:00 як "підозрюваного" до Генеральної прокуратури! Ми не зраджуємо, ми не здаємося!" – написав лідер ультраправих.

Це повідомлення з’явилося після того, як напередодні Сіміон презентував звіт AUR щодо скасування президентських виборів 2024 року під назвою "Як було скасовано голосування 9,4 мільйона громадян". Документ, підготовлений депутаткою Лаурою Герасим, має 432 сторінки та аналізує обставини анулювання виборів, рішення влади та відповідальність залучених інституцій.

Представники AUR стверджують, що звіт має призвести до роз'яснень та відповідей з боку державних установ.

Адміністрація президента Румунії Нікушора Дана повідомила, що звіт партії щодо скасування президентських виборів не містить нових аргументів у юридичній дискусії.

Там пояснили, що Конституційний суд скасував вибори з трьох причин: "істотна" перевага одного з кандидатів у вигляді онлайн-висвітлення завдяки "непрозорому" використанню цифрових технологій, немаркована передвиборча реклама та "грубе" порушення закону про фінансування виборчих кампаній.

Президентська адміністрація визнає, що на момент ухвалення рішення докази, на які спирався суд, були неповними, оскільки "не було достатньо часу для повної перевірки". Водночас там зазначили: подальші перевірки "довели, що обґрунтування, на основі яких суд виніс рішення, є обґрунтованими".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру голосування та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново. Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону. Надалі Джорджеску не допустили до балотування на виборах.

На виборах президента у травні 2025 року перемогу здобув проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.