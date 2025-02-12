На Кіпрі хочуть узаконити призов жінок до армії
Уряд Кіпру в середу, 12 лютого, підтримав законопроєкт, який у разі ухвалення уперше дозволить жінкам служити у війську на добровільних засадах.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
Наразі на Кіпрі жінки мають право служити в армії – Національній гвардії – тільки за контрактом, тоді як призов після досягнення повноліття поширюється лише на чоловіків.
Новий законопроєкт, підтриманий урядом, затверджує право жінок добровільно вступати на службу до Національної гвардії Кіпру.
Президент країни Нікос Христодулідіс, який підтримав ініціативу, наголосив, що вона "підвищує боєготовність Національної гвардії, надаючи жінкам таке ж право служити на військовій службі, зміцнюючи ідею про те, що відповідальність за безпеку країни є колективною".
Законопроєкт ще має бути схвалений парламентом Кіпру, але міністр оборони країни Василіс Палмас очікує, що проблем із цим не буде, і призов жінок до армії почнеться вже із жовтня 2025 року.
Він також уточнив, що призов жінок відбуватиметься окремо від призовників-чоловіків.
Кіпр, хоч і не є членом НАТО, задекларував наміри витрачати на оборону мінімум 2% ВВП в умовах, коли північна частина країни з 1970-х років перебуває під окупацією Туреччини.