На Кіпрі хочуть узаконити призов жінок до армії

Уряд Кіпру в середу, 12 лютого, підтримав законопроєкт, який у разі ухвалення уперше дозволить жінкам служити у війську на добровільних засадах.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Наразі на Кіпрі жінки мають право служити в армії – Національній гвардії – тільки за контрактом, тоді як призов після досягнення повноліття поширюється лише на чоловіків.

Новий законопроєкт, підтриманий урядом, затверджує право жінок добровільно вступати на службу до Національної гвардії Кіпру.

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Президент країни Нікос Христодулідіс, який підтримав ініціативу, наголосив, що вона "підвищує боєготовність Національної гвардії, надаючи жінкам таке ж право служити на військовій службі, зміцнюючи ідею про те, що відповідальність за безпеку країни є колективною".

Законопроєкт ще має бути схвалений парламентом Кіпру, але міністр оборони країни Василіс Палмас очікує, що проблем із цим не буде, і призов жінок до армії почнеться вже із жовтня 2025 року.

Він також уточнив, що призов жінок відбуватиметься окремо від призовників-чоловіків.

Кіпр, хоч і не є членом НАТО, задекларував наміри витрачати на оборону мінімум 2% ВВП в умовах, коли північна частина країни з 1970-х років перебуває під окупацією Туреччини.