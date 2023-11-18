Кіпр хоче за п’ять років витрачати на оборону 2% ВВП

Міністр оборони Кіпру Міхаліс Гіоргаллас оголосив про наміри збільшити видатки острівної держави на військові цілі з урахуванням загострення геоополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail, Гіоргаллас сказав у п’ятницю на слуханнях у кіпрському парламенті.

На 2024 рік оборонний бюджет Кіпру має становити 553,1 мільйона євро, що становить близько 1,9% ВВП країни. Планується, що ці видатки збільшаться до понад 560 мільйонів євро на рік, аби відповідати 2%-му показнику.

"Оборона є пріоритетом, і 2% – це зобов'язання", – сказав міністр оборони Кіпру, не уточнивши, від кого виходить таке зобов’язання.

Гіоргаллас також виклав перед депутатами Кіпру три пріоритети оборонної політики на наступний рік: посилення військового потенціалу, зокрема шляхом співпраці з ЄС і США; підвищення операційної стійкості на тлі кліматичної загрози; розвиток кіберспроможностей.

Ухвалення оборонного бюджету, пише Cyprus Mail, навряд чи буде ускладнене навіть із боку опозиційної партії Akel, яка є запеклим критиком НАТО.

На початку року новообраний тоді президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що країна буде витрачати 2% валового внутрішнього продукту на оборонну, як і інші країни-члени Європейського Союзу.

За словами кіпрського президента, країна "зобов’язана" інвестувати в оборонний сектор в умовах, коли її частина перебуває під окупацією Туреччини з 1974 року.