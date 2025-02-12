На Кипре хотят узаконить призыв женщин в армию

Правительство Кипра в среду, 12 февраля, поддержало законопроект, который в случае принятия впервые позволит женщинам служить в армии на добровольных началах.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Сейчас на Кипре женщины имеют право служить в армии – Национальной гвардии – только по контракту, тогда как призыв по достижении совершеннолетия распространяется только на мужчин.

Новый законопроект, поддержанный правительством, утверждает право женщин добровольно поступать на службу в Национальную гвардию Кипра.

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Президент страны Никос Христодулидис, который поддержал инициативу, отметил, что она "повышает боеготовность Национальной гвардии, предоставляя женщинам такое же право служить на военной службе, укрепляя идею о том, что ответственность за безопасность страны является коллективной".

Законопроект еще должен быть одобрен парламентом Кипра, но министр обороны страны Василис Палмас ожидает, что проблем с этим не будет, и призыв женщин в армию начнется уже с октября 2025 года.

Он также уточнил, что призыв женщин будет происходить отдельно от призывников-мужчин.

Кипр, хоть и не является членом НАТО, задекларировал намерение тратить на оборону минимум 2% ВВП в условиях, когда северная часть страны с 1970-х годов находится под оккупацией Турции.