ЗМІ дізнались, кого США віддадуть Росії в обмін на звільнення американського вʼязня

Сполучені Штати повернуть Росії Александра Винника – кіберзлочинця, засудженого за шахрайство з криптовалютою – в обмін на звільнення американця Марка Фогеля напередодні.

Про це повідомило The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда".

Співрозмовник журналістів наголосив, що Винник не скоїв насильницьких злочинів, а в результаті обміну погодився на конфіскацію своїх активів вартістю десятки мільйонів доларів.

Росіянин Александр Винник керував BTC-e – колись однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Він був заарештований у 2017 році підозрою у відмиванні 4 млрд доларів через біржу.

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Після судів у Франції та Греції Винник був екстрадований до США, де визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. За це йому загрожує 20 років ув'язнення.

Нагадаємо, 11 грудня посланник президента США Стівен Віткофф відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Президент США Дональд Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.

У Кремлі тим часом заявили, що в обмін на звільненого американського вчителя Марка Фогеля в РФ незабаром до Росії повернеться росіянин, який перебуває у в'язниці в США.