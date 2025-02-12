У Кремлі розповіли, на що пішли США заради звільнення РФ американського в'язня
У Кремлі заявили, що в обмін на звільненого американського вчителя Марка Фогеля в РФ незабаром до Росії повернеться росіянин, який перебуває у в'язниці в США.
Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує Meduza.
Пєсков не став уточнювати, про кого йдеться.
"Громадянин, коли буде на території Росії, тоді і буде відомо його ім'я", – заявив він.
За словами Пєскова, звільнення Фогеля і неназваного росіянина стало можливим завдяки роботі "по лінії відповідних відомств".
На запитання, чи плануються подібні обміни найближчим часом, Пєсков сказав: "Щодо Фогеля мені нічого додати. Усе, що хотіли і могли сказати, ми вже сказали".
Нагадаємо, 11 грудня посланник президента США Стівен Віткофф відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.
Пізно ввечері 11 лютого Трамп прийняв у Білому домі звільненого Марка Фогеля.