У Кремлі розповіли, на що пішли США заради звільнення РФ американського в'язня

У Кремлі заявили, що в обмін на звільненого американського вчителя Марка Фогеля в РФ незабаром до Росії повернеться росіянин, який перебуває у в'язниці в США.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує Meduza.

Пєсков не став уточнювати, про кого йдеться.

"Громадянин, коли буде на території Росії, тоді і буде відомо його ім'я", – заявив він.

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За словами Пєскова, звільнення Фогеля і неназваного росіянина стало можливим завдяки роботі "по лінії відповідних відомств".

На запитання, чи плануються подібні обміни найближчим часом, Пєсков сказав: "Щодо Фогеля мені нічого додати. Усе, що хотіли і могли сказати, ми вже сказали".

Нагадаємо, 11 грудня посланник президента США Стівен Віткофф відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.

Пізно ввечері 11 лютого Трамп прийняв у Білому домі звільненого Марка Фогеля.