СМИ узнали, кого США отдадут России в обмен на освобождение американского заключенного

Соединенные Штаты вернут России Александра Винника – киберпреступника, осужденного за мошенничество с криптовалютой, – в обмен на освобождение американца Марка Фогеля накануне.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

Собеседник журналистов отметил, что Винник не совершил насильственных преступлений, а в результате обмена согласился на конфискацию своих активов стоимостью десятки миллионов долларов.

Россиянин Александр Винник руководил BTC-e – когда-то одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Он был арестован в 2017 году по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биржу.

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После судов во Франции и Греции Винник был экстрадирован в США, где признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. За это ему грозит 20 лет заключения.

Напомним, 11 декабря посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

В Кремле тем временем заявили, что в обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в РФ вскоре в Россию вернется россиянин, находящийся в тюрьме в США.