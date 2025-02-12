Зеленський допустив, що говоритиме з Трампом про корисні копалини на окупованих територіях

Український президент Володимир Зеленський не виключив, що однією з тем його майбутньої розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом може бути доля корисних копалин, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, для нього "важливі деталі, що буде з тими корисними копалинами, які на тимчасово окупованій території".

"Ми це ще не обговорили, і я думаю, що це буде частиною майбутньої бесіди з Трампом", – сказав він журналістам за підсумками зустрічі з міністром США Скоттом Бессентом.

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Бессент прибув до України у середу, 12 лютого. В ході візиту від зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Згодом Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.