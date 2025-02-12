Зеленский допустил, что будет говорить с Трампом о полезных ископаемых на оккупированных территориях

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что одной из тем его будущего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом может быть судьба полезных ископаемых, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, для него "важны детали, что будет с теми полезными ископаемыми, которые на временно оккупированной территории".

"Мы это еще не обсудили, и я думаю, что это будет частью будущей беседы с Трампом", – сказал он журналистам по итогам встречи с министром США Скоттом Бессентом.

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Бессент прибыл в Украину в среду, 12 февраля. В ходе визита от встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Впоследствии Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.