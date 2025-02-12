У Франції вчетверте провалили вотум недовіри уряду
Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, очікувано відхилила третій вотум недовіри уряду Франсуа Байру щодо так званого бюджету соціального забезпечення.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Вотум недовіри, висунутий уряду Байру в понеділок після того, як він застосував спецпроцедуру за статтею 49.3 Конституції для схвалення бюджетного документа в обхід парламенту, зібрав лише 121 голос із мінімум необхідних 289.
Рішення було очікуваним, оскільки вотум – як і три попередні – не підтримали соціалісти та ультраправі з "Національного обʼєднання", без чиїх голосів як уряд, так і опозиція не мають більшості.
Провал вотуму недовіри означає остаточне ухвалення бюджету соціального забезпечення в нижній палаті парламенту Франції. Тепер він має бути ухвалений у Сенаті орієнтовно 17-18 лютого.
Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.
Попередник Байру на посаді Мішель Барньє, який теж застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.