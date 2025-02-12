Во Франции в четвертый раз провалили вотум недоверия правительству

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, ожидаемо отклонила третий вотум недоверия правительству Франсуа Байру по так называемому бюджету социального обеспечения.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вотум недоверия, выдвинутый правительству Байру в понедельник после того, как он применил спецпроцедуру по статье 49.3 Конституции для одобрения бюджетного документа в обход парламента, собрал лишь 121 голос из минимум необходимых 289.

Решение было ожидаемым, поскольку вотум – как и три предыдущих – не поддержали социалисты и ультраправые из "Национального объединения", без чьих голосов как правительство, так и оппозиция не имеют большинства.

Реклама:

Провал вотума недоверия означает окончательное принятие бюджета социального обеспечения в нижней палате парламента Франции. Теперь он должен быть принят в Сенате ориентировочно 17-18 февраля.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который тоже применил спецпроцедуру для принятия бюджета, не смог пережить вотума недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.