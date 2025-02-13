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У Зеленського спробували заманити Трампа в Україну рекламою "Укрзалізниці"

Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 11:48 — Уляна Кричковська

Радник президента України зі стратегічних питань і член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну спеціальним поїздом для дипломатичних місій в Україні.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Камишін заявив, що "сміливий" міністр фінансів США Скотт Бессент "успішно дістався нашим потягом із Києва до Польщі, прибувши за дві хвилини завчасно в розкладі". 

"RailForceOne (спеціальний поїзд для дипломатичних місій в Україні. – Ред.) чекає на вас", – написав він.

Окрім цього, він додав відео Трампа, у якому той висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув із візитом до Києва в середу, 12 лютого.

"Мій міністр фінансів досить сміливий – він уже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато чого могло трапитися, проте все добре", – сказав американський президент.

На початку січня президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп може стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну літаком.

12 лютого Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти.

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Зеленський Трамп США
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