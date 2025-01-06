Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить на літаку в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний американський президент Дональд Трамп може стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну на літаку.

Про це він сказав у інтерв’ю Лексу Фрідману, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що коли російсько-українська війна закінчиться – американський президент Трамп "може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку".

"Мені здається, це було б символічно", – вважає український президент.

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Окремо він звернув увагу на те, що Україна дотримується такої ж позиції про мир через силу, що й Трамп: "якщо ти сильний – ти можеш говорити".

"Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку саму позицію щодо світу через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити. І ми маємо бути сильними. І Україна має бути сильною", – наголосив Зеленський.

Зазначимо, у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з Трампом після його інавгурації, а вже потім – з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Зауважимо, 15 листопада старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що Україна може відкрити Львівський аеропорт наступного року, попри оголошений воєнний стан.

Але 30 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з огляду на безпекову ситуацію відкрити повітряний простір, навіть частково, наразі неможливо.

Інформували, що у період з 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, які виконують завдання з повітряного патрулювання в країнах Балтії, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу літаків РФ, які порушують правила польотів.