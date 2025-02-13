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У Зеленского попытались заманить Трампа в Украину рекламой "Укрзалізниці"

Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 11:48 — Уляна Кричковская

Советник президента Украины по стратегическим вопросам и член наблюдательного совета АО "Укрзалізниця" Александр Камышин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину специальным поездом для дипломатических миссий в Украине.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Камышин заявил, что "смелый" министр финансов США Скотт Бессент "успешно добрался на нашем поезде из Киева в Польшу, прибыв за две минуты заблаговременно в расписании".

"RailForceOne (специальный поезд для дипломатических миссий в Украине. – Ред.) ждет вас", – написал он.

Кроме этого, он добавил видео Трампа, в котором тот высказался о смелости министра финансов, который прибыл с визитом в Киев в среду, 12 февраля.

"Мой министр финансов достаточно смелый – он уже в Украине. Он прибыл поездом, с которым многое могло случиться, однако все хорошо", – сказал американский президент.

В начале января президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп может стать первым мировым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

12 февраля Зеленский заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие контакты.

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Зеленский Трамп США
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