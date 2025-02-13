Ще один грецький острів оголосив надзвичайний стан через тисячі землетрусів

Другий грецький острів, Аморгос, оголосив надзвичайний стан через підвищену сейсмічну активність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Цей крок було зроблено після того, як рано вранці в середу район зазнав чергової серії підземних поштовхів магнітудою до 5,0.

Потім близько полудня в середу сталася серія поштовхів магнітудою від 4,0 до 4,7.

Афінський університет зареєстрував понад 14 тисяч поштовхів у період із 26 січня до 9 лютого в морі між островами Санторіні, Аморгос, Іос і Анафі.

За словами місцевої влади, інспекції на Аморгосі не виявили серйозних пошкоджень основних будівель.

Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Ввечері 10 лютого Санторіні сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5.3.