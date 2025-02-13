Еще один греческий остров объявил чрезвычайное положение из-за тысячи землетрясений

Второй греческий остров, Аморгос, объявил чрезвычайное положение из-за чрезвычайной сейсмической активности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Этот шаг был сделан после того, как рано утром в среду район подвергся очередной серии подземных толчков магнитудой до 5,0.

Затем около полудня в среду произошла серия толчков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Афинский университет зарегистрировал более 14 тысяч толчков в период с 26 января по 9 февраля в море между островами Санторини, Аморгос, Иос и Анафи.

По словам местных властей, инспекции на Аморгосе не выявили серьезных повреждений основных зданий.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Вечером 10 февраля Санторини всколыхнул сильнейший за это время толчок магнитудой 5.3.