Грецький острів, який "трусить" вже два тижні, сколихнув найбільший за цей час землетрус

На грецькому острові Санторіні, де останні два тижні спостерігаються часті землетруси різної сили, сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5.3.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Ввечері 10 лютого на Санторіні о 22:16 зафіксували найсильніший за останній час поштовх магнітудою 5.3. Попередній найсильніший фіксували у п’ятницю, його магнітуда складала 5.2.

З початком нової доби землетруси продовжилися. Зокрема, після 8 години ранку сталися нові поштовхи магнітудою від близько 4 до 4,7. Останній був відчутніший і на континентальній частині Греції.

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Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Землетрус 1956 року, який вважають найсильнішим у Греції за ХХ сторіччя, стався також у цьому районі. Тоді магнітуда склала 7,5-7,7, острови довкола епіцентру постраждали від цунамі.