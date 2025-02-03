На популярний курорт Греції прибули команди рятувальників через тривожну сейсмічну активність

У понеділок на грецькому вулканічному острові Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб після того, як сплеск сейсмічної активності викликав занепокоєння щодо потенційно потужного землетрусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Запобіжні заходи були також запроваджені на кількох прилеглих островах Егейського моря – популярних місцях літнього відпочинку – після того, як за останні три дні в цьому регіоні було зафіксовано понад 200 підводних землетрусів.

"Ці заходи є запобіжними, і влада залишатиметься пильною", – заявив міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас пізно ввечері в неділю після екстреного засідання уряду в Афінах.

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"Ми закликаємо громадян суворо дотримуватися рекомендацій з безпеки, щоб звести ризик до мінімуму", – додав він.

Хоча грецькі експерти стверджують, що підземні поштовхи магнітудою до 4,7 не пов'язані зі сплячим вулканом Санторіні, вони визнають, що характер сейсмічної активності викликає занепокоєння.

Рятувальники зі службовими собаками прибули в неділю і встановили намети на відкритих територіях. Мешканцям та відвідувачам порадили уникати великих зібрань у закритих приміщеннях, а готелям наказали осушити басейни, щоб зменшити потенційні пошкодження будівель від землетрусу.

Санторіні, що має форму півмісяця, є головним туристичним напрямком, куди щодня прибувають комерційні рейси, пороми і круїзні лайнери. Острів приваблює понад 3 мільйони відвідувачів щороку своїми селами з білосніжними будинками, побудованими вздовж мальовничих скель.

Відомий грецький сейсмолог Герасімос Пападопулос застерігає, що нинішня серія землетрусів може свідчити про наближення більш масштабної події.

У головному місті Санторіні, Фірі, місцева влада визначила місця збору мешканців у рамках підготовки до можливої евакуації, хоча мер Нікос Зорзос підкреслив, що ці заходи мають превентивний характер.

Влада грецького Лесбосу 22 січня розпорядилась закрити усі школи, щоб перевірити їх на предмет пошкоджень після раптового землетрусу, який сколихнув острів.

Цього ж дня повідомляли також про землетрус магнітудою 5,2 біля узбережжя турецького району Айваджик у провінції Чанаккале.