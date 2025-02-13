Каллас розповіла, чи чекати розширення грантових програм ЄС після згортання USAID

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас каже, що Євросоюз не зможе повністю компенсувати своїми грантовими програмами призупинення проєктів, фінансованих Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), але використає це як нагоду зробити свою допомогу "помітнішою".

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це Каллас сказала в інтерв’ю агентству enr.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що європейські грантові програми не зможуть "автоматично" зайняти ту нішу, яку раніше покривало фінансування від USAID.

"Ми домовилися про те, що не будемо автоматично закривати цю "дірку" європейськими грошима – по-перше, тому що у нас немає таких коштів", – зазначила Каллас.

Вона продовжила, що акцент у грантових програмах надалі робитимуть і на тому, щоби у процесі реалізації цих проєктів було чітко видно, що це допомога від ЄС.

За словами Каллас, зараз є проблема з тим, що часто факт фінансування того чи іншого проєкту Євросоюзом залишається медійно непомітним, а поточна ситуація – нагода підсвітити таку роль ЄС, щоб бенефіціари грантової допомоги бачили, хто реально надає її.

Каллас назвала як приклад Палестинську адміністрацію та спецагентство ООН з підтримки палестинських біженців (UNRWA).

"Ми для них найбільші донори – але про це ніхто не знає… Лунає купа критики, що ми "недостатньо підтримуємо Палестину", – пояснила Каллас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи замороження діяльності USAID, сказав, що "не буде скаржитись" і для України найперший пріоритет – збереження військової допомоги.

Тим часом група демократів у Конгресі США готує законопроєкт, щоб завадити адміністрації Дональда Трампа використовувати державні кошти для ліквідації USAID.